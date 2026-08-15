Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caldă în toată țara, cu temperaturi care vor ajunge până la 30 de grade în sud. La Chișinău, maxima zilei va fi de 29 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 30 de grade.

În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 29 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă.

Avertizări meteo în Republica Moldova

Ieri, meteorologii au emis Cod galben de pericol de incendiu pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 15 - 21 august.

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