Vreme caldă în Republica Moldova: temperaturile urcă până la 33 de grade. În următoarele zile sunt așteptate ploi

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Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de până la 28 de grade în nord, 31 de grade în centru și 33 de grade în sud. La Chișinău maximele vor ajunge la 32 de grade. În următoarele zile, însă, sunt așteptate ploi cu descărcări electrice. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade. În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 32 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă. Izolat vor cădea averse însoțite de descărcări electrice.