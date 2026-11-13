Meteorologii prognozează vreme caldă la sfârșitul acestei săptămâni, cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius în sudul țării. Sunt așteptate ploi slabe slabe în nord, iar în următoarele zile vremea se va răci.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 15 grade.

În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 18 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 20 grade.

În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 19 grade.

În următoarele zile vremea se va răci.

Cod galben de vânt puternic în toată Republica Moldova

Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic în toată țara. Avertizarea intră în vigoare astăzi, la ora 10:00 și va fi valabilă până mâine 14 noiembrie, la ora 02:00. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în această perioadă se prevăd intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15-20 m/s.

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