Vremea devine tot mai fierbinte în Republica Moldova. Marți se vor înregistra până la 36 de grade, iar valul de căldură va continua și în următoarele zile, când maximele vor urca până la 38 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 33 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 36 de grade.

În capitală, minima va fi de 19 grade, ziua se așteaptă 34 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de până la 38 de grade.

Cod galben de caniculă, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru marți, 4 august, Cod galben de caniculă în întreaga țară. Meteorologii anunță temperaturi maxime de 33 - 35 grade pe arii extinse, iar izolat valorile vor ajunge până la 36 grade.

Citeste si : Cod GALBEN de caniculă în toată Republica Moldova: temperaturile vor urca până la 36 de grade. Când intră în vigoare avertizarea - FOTO