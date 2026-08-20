Meteorologii anunță o zi caniculară în Republica Moldova, cu temperaturi care vor urca până la 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală, maximele vor ajunge la 34 de grade, iar în nord se vor înregistra până la 33 de grade. Cerul va fi variabil, iar căldura se va menține și în următoarele zile.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 34 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 36 de grade.

În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 34 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă.

Cod galben de caniculă în toată țara

Republica Moldova este din nou afectată de temperaturi ridicate. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis ieri Cod galben de caniculă, valabil pentru astăzi, 20 august.

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