Termometrele urcă din nou în Republica Moldova, iar sudul țării va fi cel mai fierbinte. Astăzi sunt prognozate până la 37 de grade , în timp ce în centru și în capitală maximele vor ajunge la 35 de grade. Meteorologii anunță vreme caldă și în următoarele zile.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 35 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 37 de grade.

În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 35 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă.

August continuă cu temperaturi ridicate

Meteorologii au emis ieri Cod portocaliu de caniculă în nordul Republicii Moldova, iar în centru și sud este valabil Cod galben. Avertizările sunt valabile astăzi, 21 august, pe parcursul întregii zile.

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