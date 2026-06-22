Vreme fierbinte în Republica Moldova: temperaturile vor urca până la 35 de grade. Prognoza meteo

Astăzi, în Republica Moldova se prevede cer variabil și temperaturi de până la 33 de grade în sudul țării. La Chișinău maximele vor ajunge la 31 de grade, iar în următoarele zile, vremea se menține caldă, însă pe alocuri sunt posibile averse cu descărcări electrice.