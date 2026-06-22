Astăzi, în Republica Moldova se prevede cer variabil și temperaturi de până la 33 de grade în sudul țării. La Chișinău maximele vor ajunge la 31 de grade, iar în următoarele zile, vremea se menține caldă, însă pe alocuri sunt posibile averse cu descărcări electrice.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 30 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 33 grade.
În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 31 grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă. Sunt posibile averse cu descărcări electrice.
Cod galben de caniculă
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi cod galben de caniculă, după ce temperaturile maxime ale aerului sunt prognozate să atingă valori de până la 35 de grade.