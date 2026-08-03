Republica Moldova are parte de încă o zi caniculară. Meteorologii anunță cer senin, fără ploi, iar temperaturile vor ajunge la 33 de grade în nord și centru, la 34 de grade în Chișinău și până la 36 de grade în sudul țării. Valul de căldură se va menține și în următoarele zile.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 33 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 36 de grade.

În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 34 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de până la 36 de grade.

Codul galben de caniculă rămâne în vigoare și astăzi

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pe 31 iulie cod galben de caniculă, valabil în perioada 1- 3 august. Avertizarea vizează temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius pe arii extinse și, izolat, de până la 36 de grade.

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