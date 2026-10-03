Vreme frumoasă de Ziua Vinului: la Chișinău vom avea 21 de grade, iar în nordul Republicii Moldova se vor înregistra 17 grade

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Cer variabil, fără precipitații vom avea astăzi în Republica Moldova. Presiunea atmosferică va fi normală. La Chișinău se vor înregistra 21 de grade, iar în nordul țării maxima va fi de 17 grade. Daniela Frunză În cursul nopții, în nord se așteaptă 2 grade, ziua termometrele vor indica 17 grade. În centru, noaptea se prognozează 4 grade, iar maxima zilei va fi de 20 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade. În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 21 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.