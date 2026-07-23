Vreme frumoasă în Republica Moldova: Cer variabil și fără ploi în următoarele 24 de ore. Prognoza meteo

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Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar presiunea atmosferică se va menține ridicată. Tatiana Demian În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În capitală, minima va fi de 15 de grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În urmatoarele zile vremea va fi instabilă.