Vreme frumoasă în Republica Moldova, cu maxime de până la 32 de grade. În sud sunt așteptate ploi. Câte grade se vor înregistra în capitală

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Vremea va fi predominant frumoasă astăzi în Republica Moldova, cu temperaturi care vor ajunge până la 32 de grade în sudul țării. Totuși, în această regiune sunt așteptate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. La Chișinău, termometrele vor indica până la 30 de grade pe parcursul zilei. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 32 grade. În capitală, minima va fi de 19 grade, ziua se așteaptă 30 grade. În urmatoarele zile vremea va fi caldă.