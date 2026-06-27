Potrivit meteorologilor, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 33 grade.

În capitală, minima va fi de 19 grade, ziua se așteaptă 32 grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă, cu maxime de 37 de grade în sudul țării.

Urmează un val de caniculă în Republica Moldova

Meteorologii au emis cod Galben, Portocaliu și Roșu, valabile în perioada 28 iunie – 1 iulie, temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius. În acest context, specialiștii îi îndeamnă pe oameni să evite ieșirile la orele amiezii, să consume cât mai multe lichide și să limiteze efortul fizic în aer liber.

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