Vreme instabilă în Republica Moldova: ploi și descărcări electrice, cu temperaturi de până la 31 de grade

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Vreme instabilă astăzi în toată țara. Sunt prognozate ploi, descărcări electrice și temperaturi de până la 31 de grade. În următoarele zile, vremea se va răci ușor. Alina Argint În cursul nopții, în nord se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade. În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 28 de grade.



În următoarele zile se așteaptă precipitații, iar vremea se va răci ușor.