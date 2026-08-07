Vremea va fi instabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade în sud. La Chișinău, termometrele vor indica până la 34 de grade, iar presiunea atmosferică va fi normală.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 20 grade, iar maxima zilei va fi de 33 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 23 grade, ziua termometrele vor indica 36 de grade.

În capitală, minima va fi de 21 grade, ziua se așteaptă 34 de grade.

În următoarele zile vremea va fi caldă, fiind prognozate precipitații cu averse pe întreg teritoriul țării.

Ziua continuă sub avertizare de caniculă

Pe parcursul zilei de astăzi, vremea rămâne caniculară în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu de caniculă, avertizând că temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării.

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