Vreme plăcută în toată Republica Moldova: până la 25 de grade în sud. Câte grade vor fi la Chișinău

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Toamna ne mai răsfață cu o zi plăcută și temperaturi generoase. Mercurul din termometre urcă astăzi până la 25 de grade în sudul țării și ajunge la 24 de grade în capitală, în timp ce în centrul țării se vor înregistra până la 23 de grade. Vremea se va menține stabilă și în următoarele zile. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 20 de grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.