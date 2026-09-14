Vreme ploioasă în Republica Moldova: la Chișinău se vor înregistra 24 de grade, iar în nordul țării 20 de grade. Prognoza meteo

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Vremea continuă să fie ploioasă și astăzi în Republica Moldova. La Chișinău sunt prognozate 24 de grade, în timp ce în nordul țării se vor înregistra 20 de grade. Daniela Frunză În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 20 de grade. În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.