Meteorologii prognozează marți ploi slabe în unele regiuni ale țării și temperaturi de cel mult 11 grade. În capitală, maxima zilei va ajunge la 9 grade, iar în următoarele zile vremea se va răci.

Andreea Hioară
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Mâine se prevede cer noros.  Vor cădea precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 6 grade.

În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade.

În capitală, minima va fi de 7 grade, ziua se așteaptă 9 grade.

În următoarele zile vremea se răcește.

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