Meteorologii prognozează marți ploi slabe în unele regiuni ale țării și temperaturi de cel mult 11 grade. În capitală, maxima zilei va ajunge la 9 grade, iar în următoarele zile vremea se va răci.
Mâine se prevede cer noros. Vor cădea precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 6 grade.
În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade.
În capitală, minima va fi de 7 grade, ziua se așteaptă 9 grade.
În următoarele zile vremea se răcește.