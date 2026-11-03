Vreme ploioasă în Republica Moldova: la Chișinău se vor înregistra 9 grade. Ce temperaturi vor fi în toate regiunile țării

În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.

Meteorologii prognozează marți ploi slabe în unele regiuni ale țării și temperaturi de cel mult 11 grade. În capitală, maxima zilei va ajunge la 9 grade, iar în următoarele zile vremea se va răci.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.