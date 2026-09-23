Vreme răcoroasă în toată Republica Moldova: va ploua în centru și nord. Câte grade vor indica termometrele

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Meteorologii prognozează cer noros în Republica Moldova, iar ploile sunt așteptate în centrul și nordul țării. În nord, noaptea se vor înregistra 5 grade, iar ziua vor fi 14 grade Celsius. În următoarele zile, temperaturile se vor menține la valori similare. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 14 de grade. În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 17 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 19 de grade. În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 18 de grade. În următoarele zile vremea va fi răcoroasă, temperaturile nu se vor schimba esențial.