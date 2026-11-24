Vreme rece în toată Republica Moldova: temperaturile nu vor depăși 7 grade. Prognoza meteo

În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 5 grade.

Meteorologii prognozează vreme rece în toată țara. Temperaturile vor oscila între minus 3 grade noaptea, în nordul țării, și 7 grade ziua, în sud. În capitală, mercurul din termometre va urca până la 5 grade Celsius.

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