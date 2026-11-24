Meteorologii prognozează vreme rece în toată țara. Temperaturile vor oscila între minus 3 grade noaptea, în nordul țării, și 7 grade ziua, în sud. În capitală, mercurul din termometre va urca până la 5 grade Celsius.
În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 3 grade, ziua termometrele vor indica 2 grade.
În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 5 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 2 grade, ziua termometrele vor indica 7 grade.
În capitală, minima va fi de 0 grade, ziua se așteaptă 5 grade.
În următoarele zile, vremea va fi rece.