Vreme rece la început de săptămână: până la minus 5 grade noaptea și cel mult 10 grade ziua. Când se încălzește

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Meteorologii prognozează cer variabil și vreme rece în toată țara. Noaptea, temperaturile vor coborî până la minus 5 grade în nord, iar ziua vor ajunge la cel mult 10 grade în sud. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 5 grade, ziua termometrele vor indica 7 grade. În centru, noaptea se prognozează minus 3 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade. În sud, noaptea se așteaptă minus un grad, ziua termometrele vor indica 10 grade. În capitală, minima va fi de minus 2 grade, ziua se așteaptă 8 grade. În următoarele zile temperaturile vor fi puțin mai ridicate.