Meteorologii prognozează cer variabil și vreme rece în toată țara. Noaptea, temperaturile vor coborî până la minus 5 grade în nord, iar ziua vor ajunge la cel mult 10 grade în sud. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.

Andreea Hioară
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În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 5 grade, ziua termometrele vor indica 7 grade.

În centru, noaptea se prognozează minus 3 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.

În sud, noaptea se așteaptă minus un grad, ziua termometrele vor indica 10 grade.

În capitală, minima va fi de minus 2 grade, ziua se așteaptă 8 grade.

În următoarele zile temperaturile vor fi puțin mai ridicate.

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