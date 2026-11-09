Meteorologii prognozează cer variabil și vreme rece în toată țara. Noaptea, temperaturile vor coborî până la minus 5 grade în nord, iar ziua vor ajunge la cel mult 10 grade în sud. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.
În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 5 grade, ziua termometrele vor indica 7 grade.
În centru, noaptea se prognozează minus 3 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.
În sud, noaptea se așteaptă minus un grad, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În capitală, minima va fi de minus 2 grade, ziua se așteaptă 8 grade.
În următoarele zile temperaturile vor fi puțin mai ridicate.