Meteorologii prognozează ploi, astăzi în capitala Republicii Moldova, dar și în sudul țării. În celelalte regiuni ale țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor oscila între 23 și 28 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 14 de grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 19 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.

În capitală, minima va fi de 17 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade.

În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.