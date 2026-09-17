Vreme stabilă în Republica Moldova: temperaturile urcă până la 26 de grade. Câte grade se vor înregistra în fiecare regiune

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Toamna ne mai lasă, pentru moment, să ne bucurăm de temperaturi generoase. Meteorologii prognozează astăzi maxime de 21 de grade în nord, 24 de grade în centru și 26 de grade în sud. În capitală, se vor înregistra până la 25 de grade, iar ploile nu sunt așteptate. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 24 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 25 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.