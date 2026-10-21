Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil în toată țara. Maximele zilei vor ajunge la 14 grade în nord, 17 grade în centru și în capitală, iar în sudul țării se vor înregistra până la 19 grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi ridicată.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 14 grade.

În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 17 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 19 de grade.

În capitală, minima va fi de 11 grade, ziua se așteaptă 17 grade.

În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial

Cod GALBEN de ceață

Meteorologii au emis ieri cod galben de ceață, valabil pe aproape întreg teritoriul țării. Avertizarea a intrat în vigoare la ora 21:00 și este valabilă până astăzi, la ora 10:00.

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