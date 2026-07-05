Cerul va fi variabil în întreaga țară duminică, iar vremea se va menține ușor răcoroasă pentru această perioadă. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade, iar presiunea atmosferică va fi în limite normale.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 16 de grade, iar maxima zilei va fi de 24 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 18 de grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.

În capitală, minima va fi de 17 de grade, ziua se așteaptă 25 de grade.

Cum va fi vremea în următoarele zile

În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.