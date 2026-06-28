Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Codul galben și portocaliu intră în vigoare, iar temperaturile vor atinge 38 de grade.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 34 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 19 grade, iar maxima zilei va fi de 35 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 22 grade, ziua termometrele vor indica 38 grade.

În capitală, minima va fi de 20 grade, ziua se așteaptă 36 grade.

În urmatoarele zile vremea va fi caldă, cu maxime de 38 de grade și mai mult în sudul țării.