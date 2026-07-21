Vremea în Republica Moldova: până la 31 de grade în sudul țării și 28 de grade la Chișinău. Cum se va schimba vremea în următoarele zile

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După o zi cu temperaturi ridicate și cer variabil, vremea se va schimba în Republica Moldova. Marți, maximele vor ajunge până la 31 de grade în sudul țării, iar în următoarele zile meteorologii anunță o răcire, cu temperaturi mai scăzute în toate regiunile. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. În capitală, minima va fi de 18 de grade, ziua se așteaptă 28 de grade. În următoarele zile vremea se va raci, iar maximele vor oscila între 20 și 25 de grade.