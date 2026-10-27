Vremea în Republica Moldova: pe alocuri sunt așteptate ploi. Câte grade se vor înregistra în toate regiuniile țării

În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.

Astăzi, meteorologii prognozează cer noros și ploi slabe pe alocuri în Republica Moldova. Temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade în nord, 13 grade în centru și 15 grade în sudul țării, iar la Chișinău se vor înregistra până la 13 grade Celsius.

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