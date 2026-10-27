Astăzi, meteorologii prognozează cer noros și ploi slabe pe alocuri în Republica Moldova. Temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade în nord, 13 grade în centru și 15 grade în sudul țării, iar la Chișinău se vor înregistra până la 13 grade Celsius.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 15 de grade.
În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 13 grade.
În următoarele zile vremea se va menține aproape neschimbată.