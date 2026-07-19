Republica Moldova va avea parte de o zi cu vreme instabilă. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri sunt așteptate precipitații puternice.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 34 de grade.
În capitală, minima va fi de 19 de grade, ziua se așteaptă 32 de grade.
În urmatoarele zile vremea va fi caniculară, cu maxime de 34 de grade, iar de miercuri se va mai răcori.