Vremea în Republica Moldova: ploi slabe în nord și sud, iar în capitală se vor înregistra 26 de grade. Prognoza meteo

În capitală, minima va fi de 14 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.

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