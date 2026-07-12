Potrivit meteorologilor, astăzi se prevede cer variabil în Republica Moldova, vor cădea precipitații slabe în nordul și centrul țării. Presiunea atmosferică va fi normală.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.
În capitală, minima va fi de 14 de grade, ziua se așteaptă 26 de grade.
În urmatoarele zile vremea nu se va schimba esențial.