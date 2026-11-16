Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 7 grade în nord, 10 grade în centru și 12 grade în sud. În capitală, maxima zilei va fi de 10 grade Celsius.
În cursul nopții, în nord se așteaptă - 1 grad, ziua termometrele vor indica 7 grade.
În centru, noaptea se prognozează un grad, iar maxima zilei va fi de 10 grade.
În sud, noaptea se așteaptă minus 4 grade, ziua termometrele vor indica 12 grade.
În capitală, minima va fi de 2 grade, ziua se așteaptă 10 grade.
În următoarele zile vremea se va încălzi ușor.