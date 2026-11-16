Vremea în Republica Moldova: temperaturile vor ajunge la 12 grade în sudul țării. Ce maxime se așteaptă la Chișinău

În centru, noaptea se prognozează un grad, iar maxima zilei va fi de 10 grade.

Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 7 grade în nord, 10 grade în centru și 12 grade în sud. În capitală, maxima zilei va fi de 10 grade Celsius.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.