Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la 7 grade în nord, 10 grade în centru și 12 grade în sud. În capitală, maxima zilei va fi de 10 grade Celsius. 

Andreea Hioară
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În cursul nopții, în nord se așteaptă - 1 grad, ziua termometrele vor indica 7 grade.

În centru, noaptea se prognozează un grad, iar maxima zilei va fi de 10 grade.

În sud, noaptea se așteaptă minus 4 grade, ziua termometrele vor indica 12 grade.

În capitală, minima va fi de 2 grade, ziua se așteaptă 10 grade.

În următoarele zile vremea se va încălzi ușor.

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