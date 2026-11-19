Meteorologii prognozează ploi slabe în unele regiuni ale țării, însă temperaturile se vor menține ridicate pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 17 grade în sudul Republicii Moldova, în timp ce în centru și în capitală se vor înregistra până la 15 grade. Cerul va fi variabil, iar presiunea atmosferică va fi normală, în anumite perioade, ușor scăzută.