Meteorologii prognozează ploi slabe în unele regiuni ale țării, însă temperaturile se vor menține ridicate pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 17 grade în sudul Republicii Moldova, în timp ce în centru și în capitală se vor înregistra până la 15 grade. Cerul va fi variabil, iar presiunea atmosferică va fi normală, în anumite perioade, ușor scăzută.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 4 grade, ziua termometrele vor indica 12 grade.
În centru, noaptea se prognozează 6 grade, iar maxima zilei va fi de 15 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 17 grade.
În capitală, minima va fi de 7 grade, ziua se așteaptă 15 grade.
În următoarele zile vremea se va menține caldă.