Meteorologii prognozează cer variabil și vreme rece în toată Republica Moldova, cu maxime cuprinse între 2 și 7 grade Celsius. Nu se așteaptă ploi, însă în timpul nopții temperaturile vor coborî până la minus 3 grade în nordul țării. Vremea se va menține rece și în următoarele zile.
În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 3 grade, ziua termometrele vor indica 2 grade.
În centru, noaptea se prognozează minus un grad, iar maxima zilei va fi de 5 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 2 grade, ziua termometrele vor indica 7 grade.
În capitală, minima va fi de 0 grade, ziua se așteaptă 5 grade.
În următoarele zile, vremea se va menține rece.