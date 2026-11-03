Vremea se răcește. Ne așteaptă nopți tot mai reci, iar în nordul țării se vor înregistra primele înghețuri.

Răcirea se va face simțită începând de joi, iar spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate primele înghețuri. Nici pe timp de zi nu vom mai avea temperaturi generoase, maximele urmând să se mențină în jurul valorilor de 5–10 grade.

Potrivit Autorității de Meteorologie, cele mai reci nopți sunt așteptate în nordul țării, unde mercurul din termometre ar putea coborî până la minus 3 grade Celsius, în special în zilele de sâmbătă și duminică.

La Briceni, de exemplu, sunt prognozate până la minus 2 grade în noaptea de vineri spre sâmbătă și minus 3 grade în următoarele două nopți. În centrul și sudul țării, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, însă diminețile vor deveni tot mai reci cu minime de zero grade.