Vremea se răcește în Republica Moldova: sunt prognozate ploi în centru. Ce temperaturi se vor înregistra

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Vremea se răcește în Republica Moldova, iar cerul va fi predominant noros. Meteorologii prognozează ploi în centrul țării, în timp ce temperaturile vor ajunge la cel mult 20 de grade. În următoarele zile, vremea va rămâne răcoroasă. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 15 de grade. În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 18 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 20 de grade. În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 19 de grade. În următoarele zile vremea va fi răcoroasă, temperaturile nu se vor schimba esențial.