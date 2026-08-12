Vremea se răcorește după zilele caniculare: se așteaptă maxime de până la 29 de grade. Cum va fi vremea în următoarele zile

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După zilele cu temperaturi de până la 35 de grade, vremea se mai răcorește. Astăzi, maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar în următoarele zile temperaturile vor continua să scadă în timpul nopții. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 24 de grade. În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade. În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 28 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea în cursul nopții.