Vremea se schimbă în Republica Moldova: va ploua în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra luni

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Meteorologii anunță o schimbare a vremii în Republica Moldova. Astăzi sunt prognozate ploi în nordul și centrul țării, în timp ce în sud cerul va fi noros. Maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 17 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea va fi răcoroasă, temperaturile nu se vor schimba esențial.