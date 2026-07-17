Zi călduroasă în Republica Moldova cu maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea la Chișinău, dar și în wekeend

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Vremea se menține caldă în Republica Moldova, iar temperaturile vor continua să crească. Vineri, în sudul țării, maximele vor ajunge până la 33 de grade, iar la Chișinău termometrele vor indica 31 de grade. Vremea va rămâne însorită și în weekend, cu temperaturi ridicate în întreaga țară. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În centru, noaptea se prognozează 18 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 21 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade. În capitală, minima va fi de 19 de grade, ziua se așteaptă 31 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de pînă la 33 de grade.