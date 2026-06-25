Zi însorită și călduroasă în Republica Moldova: termometrele vor urca până la 32 de grade. Prognoza meteo

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Soarele pune stăpânire astăzi pe întreaga țară, iar temperaturile urcă la valori specifice verii. În capitală se vor înregistra până la 30 de grade Celsius, iar în sud maximele vor atinge 32 de grade. Meteorologii anunță o zi fără ploi. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 32 grade. În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 30 grade. În urmatoarele zile vremea va fi caldă.