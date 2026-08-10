Meteorologii anunță zile calde și nopți mai răcoroase în Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în sud, până la 30 de grade în centru și 29 de grade în nord. La Chișinău, maxima zilei va fi de 31 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 14 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade.
În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 31 de grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea ușor în cursul nopții.