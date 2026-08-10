Zile calde și nopți mai răcoroase în Republica Moldova: 32 de grade în sud și 29 de grade în nord. Cum va fi vremea în următoarele zile

Meteorologii anunță zile calde și nopți mai răcoroase în Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în sud, până la 30 de grade în centru și 29 de grade în nord. La Chișinău, maxima zilei va fi de 31 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 14 grade.