Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, iar 2027 trebuie să fie un an al rezultatelor concrete, în special în implementarea reformelor. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la Conferința anuală privind extinderea UE, la care a participat și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Șefa statului a subliniat că raportul Comisiei Europene confirmă progresele Republicii Moldova, înregistrate în toate cele 33 de capitole de negociere. Potrivit acesteia, țara a deschis patru dintre cele șase clustere și este pregătită să le deschidă și pe ultimele două.

„Am avansat în toate cele 33 de capitole de negocieri. Am deschis patru dintre cele șase clustere și suntem pe deplin pregătiți să le deschidem pe ultimele două”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a menționat progresele în reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică, educație, economie și securitate energetică. Ea a remarcat că rezultatele au fost obținute în pofida războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a crizelor energetice și a tentativelor de destabilizare a țării.

Maia Sandu a mulțumit instituțiilor implicate în procesul de integrare europeană, Parlamentului, societății civile, mediului de afaceri, autorităților locale și diasporei pentru contribuția la reforme.

„Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să se bazeze doar pe merite, iar progresele realizate trebuie să fie recunoscute prin decizii concrete”, a afirmat șefa statului, făcând apel la o evaluare corectă a reformelor și la sprijinul statelor membre.

Maia Sandu: Obiectivul Republicii Moldova rămâne obținerea statutului de membru cu drepturi depline al UE

Totodată, Maia Sandu a pledat pentru mecanisme europene care să garanteze respectarea statului de drept și continuarea reformelor inclusiv după aderare, astfel încât Republica Moldova să nu poată fi îndepărtată de parcursul său european.

„Noi ne dorim să existe reguli clare prin care Moldova să nu mai poată fi întoarsă din drumul său european”, a declarat președintele.

În final, șefa statului a reiterat că obiectivul Republicii Moldova rămâne obținerea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

„Acum este momentul ca Moldova să își îndeplinească speranța pe care generații întregi au purtat-o. Aceea de a trăi în pace și în libertate alături de celelalte popoare europene”, a conchis Maia Sandu.