Alegerile regionale din UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie, vor fi monitorizate de 83 de observatori internaționali, acreditați de Comisia Electorală Centrală. Aceștia reprezintă 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale. Separat, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a acreditat 149 de observatori naționali din partea a cinci organizații neguvernamentale.

În cadrul ședinței de astăzi, CEC a aprobat noi cereri de acreditare pentru monitorizarea scrutinului din 15 noiembrie.

Printre persoanele acreditate se numără reprezentanți ai mai multor misiuni diplomatice și organizații internaționale, după cum urmează:

Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) – două persoane și un interpret;

Ambasada Lituaniei – o persoană;

Ambasada Marii Britanii – cinci persoane;

Ambasada Japoniei – cinci persoane;

Ambasada Ucrainei – două persoane.

Observatorii internaționali își vor desfășura activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

149 de observatori naționali, acreditați în UTA Găgăuzia

Potrivit datelor prezentate de CEC, în total, pentru alegerile regionale au fost acreditați 83 de observatori internaționali, din partea a 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Alți 149 de observatori naționali au fost acreditați de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Aceștia reprezintă cinci organizații neguvernamentale.

Listele complete ale observatorilor acreditați pot fi consultate pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale, cec.md, la rubrica „Alegeri regionale din 15.11.26”, compartimentul „Acreditarea observatorilor”.

Scrutinul din 15 noiembrie va viza alegerea deputaților în Adunarea Populară și a guvernatorului (bașcanului) Autonomiei Găgăuze.