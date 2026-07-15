Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a reacționat după ce pe site-ul instituției a fost publicat un proiect de lege în care Vasile Tofan figura în calitate de prim-ministru, înainte ca noul guvern să fie votat de parlament. Înainte de ședința guvernului, Gavriliță a declarat că a fost vorba despre o eroare tehnică și a minimizat incidentul.

Înainte de ședința Guvernului, Gavriliță a declarat că a fost vorba despre o eroare tehnică și a minimizat incidentul.

Andrian GAVRILIȚĂ, MINISTRUL FINANȚELOR: „Este un document de armonizare a legislației cu cea europeană, nu este un proiect privind politica fiscală. A fost o greșeală, o nefuncționare la minister. M-am mirat că a devenit mai mult decât un subiect de interes pentru unii politicieni marginali. Nu este o știre, nu este nicio încălcare și nu a fost cauzat niciun prejudiciu. Documentul a fost corectat”.

Ministerul Finanțelor l-ar fi trecut pe Vasile Tofan drept prim-ministru înainte de învestire într-un proiect de lege

Subiectul a apărut după ce ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul instituției un proiect de lege în care Vasile Tofan era indicat în calitate de prim-ministru, deși parlamentul nu votase încă învestirea noului guvern.

Capturi de ecran ale documentului au fost distribuite pe rețelele de socializare de deputata neafiliată Olesea Stamate și de primarul Capitalei, Ion Ceban, care au criticat public apariția proiectului. Documentul era contrasemnat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care își exercită în prezent mandatul în guvernul interimar.

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