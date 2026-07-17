Ministrul în exercițiu al Culturii, Cristian Jardan, a transmis un mesaj de final de mandat, după ce în noua echipă guvernamentală propusă de premierul desemnat Vasile Tofan, funcția ar urma să fie preluată de Dan Suruceanu.

ntr-o postare publicată pe rețelele sociale, Jardan a mulțumit colegilor și tuturor celor alături de care a lucrat în perioada mandatului, menționând că a depus toate eforturile pentru dezvoltarea domeniului culturii.

„A fost o onoare și un privilegiu să servesc Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Mulțumesc tuturor celor cu care în această perioadă am făcut echipă. Am dat tot ce am putut. Succes, Dan Suruceanu”, a scris Cristian Jardan.

Cine este Dan Suruceanu, propus pentru funcția de ministru al Culturii

Dan Suruceanu este manager în domeniul proiectelor culturale și de infrastructură pentru evenimente, fiind cunoscut în special pentru activitatea sa în cadrul proiectului Chișinău Arena, unde a ocupat funcția de director al complexului.

În calitate de director al Chișinău Arena, Dan Suruceanu a fost implicat în dezvoltarea operațională a complexului și în promovarea acestuia ca spațiu destinat evenimentelor sportive, concertelor și manifestărilor de amploare.

Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale

Premierul desemnat Vasile Tofan a făcut publică lista echipei guvernamentale cu care se va prezenta în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Comparativ cu Guvernul Munteanu, noua componență vine cu schimbări la patru ministere-cheie — Agricultură și Industrie Alimentară, Finanțe, Sănătate și Cultură, unde sunt propuse nume noi pentru funcțiile de ministru.

Astfel, în lista propusă de Vasile Tofan apar patru nume care nu se regăsesc în actualul Cabinet: Radu Musteață, Victoria Belous, Alexandru Gasnaș și Dan Suruceanu.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, funcția ar urma să fie preluată de Radu Musteață, care o înlocuiește pe Ludmila Catlabuga, actuala ministră a Agriculturii.

O schimbare este propusă și la Ministerul Finanțelor, unde Victoria Belous ar urma să preia conducerea instituției de la Andrian Gavriliță, actualul ministru.

La Ministerul Sănătății, noul nume propus este Alexandru Gasnaș, care ar urma să-l înlocuiască pe Emil Ceban, ministrul actual al Sănătății.

Totodată, la Ministerul Culturii este propus Dan Suruceanu, care ar urma să preia mandatul de la Cristian Jardan.

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