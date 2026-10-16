Campania electorală pentru alegerea bașcanului și a deputaților în Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze începe astăzi. Cei opt candidați la funcția de guvernator și cei 135 de pretendenți la fotoliile de deputat își pot prezenta programele și pot face agitație electorală pentru scrutinul programat pentru 15 noiembrie. CEC le cere concurenților să respecte legea și să nu folosească resurse administrative.

Începînd de astăzi candidații înregistrați pentru Adunarea Populară și pentru funcția de bașca al Autonimiei Găgăuze, pot să facă agitație electorală pentru scrutinul din 15 noiembrie și pot organiza întâlniri cu alegătorii. Pentru funcția de bașcan s-au înscris opt candidați. Este vorba de Fiodor Gagauz, Alexandr Stoianoglo, Corneliu Dudnic, Ivan Kîlcic, Piotr Vlah, Ivanna Keksal, Serghei Anastasov și Oleg Garizan.

Ordinea în buletinul vot

1. Fiodor Gagauz - PSRM

2. Alexandr Stoianoglo- independent;

3. Corneliu Dudnic - independent;

4. Ivan Kîlcic- Partidul Popular Găgăuz;

5. Piotr Vlah - Partidul Noua Opțiune Istorică;

6. Ivanna Keksal - independent;

7. Serghei Anastasov - independent;

8. Oleg Garizan - independent.

În cursa pentru Adunarea Populară s-au înregistrat 135 de candidați. Dintre aceștia, 93 sunt independenți, iar 42 sunt desemnați de partide politice. Alegătorii vor putea vota în cele 67 de secții deschise în regiune. Potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, la 9 septembrie, în Autonimia Găgăuză erau înregistrați peste 129 de mii de cetățeni cu drept de vot.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze vor avea loc pe 15 noiembrie 2026, în cele 35 de circumscripții electorale uninominale. În aceeași zi, locuitorii din regiune își vor alege și viitorul bașcan.