Începând de astăzi candidații la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei își pot depune actele pentru înregistrarea în cursa electorală. Documentele sunt recepționate de consiliile electorale de circumscripție din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Dosarele pot fi depuse până la 6 octombrie 2026.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, candidații desemnați de partidele politice trebuie să prezinte personal setul de documente necesare pentru înregistrare, inclusiv cererea de înregistrare, hotărârea partidului privind desemnarea candidatului, datele biografice, declarația de avere și interese personale, precum și copia actului de identitate.

De asemenea, candidatul trebuie să prezinte declarația privind consimțământul de a candida și o declarație pe propria răspundere că nu se află sub incidența restricțiilor prevăzute de Codul electoral.

Candidații independenți trebuie să prezinte suplimentar listele de subscripție cu numărul necesar de semnături ale susținătorilor.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026.

Cine poate candida la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei

Să fie cetățean al Republicii Moldova, să fi împlinit vârsta de 21 de ani și să fi locuit sau să locuiască în UTA Găgăuzia de cel puțin trei ani, iar la data alegerilor să locuiască pe teritoriul acesteia. Acestea sunt condițiile anunțate de Comisia Electorală Centrală pentru persoanele care intenționează să candideze la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, în cadrul alegerilor regionale din 15 noiembrie 2026.

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