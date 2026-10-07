138 de candidați vor lupta pentru mandatele de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei. Potrivit datelor oferite de Comisia Electorală Centrală a regiunii, la încheierea perioadei de depunere a documentelor, candidații au fost desemnați în toate cele 35 de circumscripții electorale. Dintre aceștia 23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați.

Potrivit CEC, din totalul persoanelor desemnate, 95 candidează independent (circa 69%), iar 43 au fost desemnate de partide politice (circa 31%), după cum urmează:

-Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” – 23 de candidați;

-Partidul Politic Partidul Popular Găgăuz – 9 candidați;

-Partidul Politic „Alianța MOLDOVENII” – 7 candidați;

-Partidul Politic „Pentru Țară” – 2 candidați;

-Partidul Politic Mişcarea Alternativa Naţională – 2 candidați.

23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați

Dintre candidații desemnați, 23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați, ceea ce reprezintă aproximativ 17% și, respectiv, 83% din total.

Potrivit informației cu privire la statutul dosarelor depuse de către candidații desemnați - 34 dosare deja au fost procesate de organele electorale și aprobate hotărâri de înregistrare a candidaților, celelalte dosare fiind în proces de examinare.

Cei mai mulți candidați la Comrat și Chirsova

Cei mai mulți candidați au fost desemnați în circumscripțiile numărul 2 Comrat și numărul 26 Chirsova - câte 7, urmate de circumscripția numărul 30 Copceac - 6 candidați. În circumscripția numărul 33 Chioselia Rusă a fost desemnat un singur candidat.

Consiliile electorale de circumscripție examinează dosarele și se pronunță asupra înregistrării candidaților în termen de cel mult șapte zile de la depunerea documentelor.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc la 15 noiembrie 2026, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.

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