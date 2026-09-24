Consiliul Electoral Central al UTA Găgăuzia a constituit, astăzi, 24 septembrie, consiliile electorale ale circumscripțiilor de nivelul întâi Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Acestea vor organiza alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie 2026.

În perioada următoare, consiliile electorale nou-formate urmează să stabilească prin hotărâri locul și timpul în care vor fi recepționate documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia.

Potrivit calendarului electoral, documentele pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral pot fi depuse până la 6 octombrie 2026, inclusiv.

Lista integrală a candidaților înregistrați în circumscripțiile electorale uninominale urmează să fie făcută publică până la 14 octombrie 2026, inclusiv.

Când vor fi constituite secțiile și birourile electorale

O altă etapă importantă este constituirea secțiilor de votare. Acestea urmează să fie formate până la 11 octombrie 2026.

Ulterior, până la 21 octombrie, vor fi constituite birourile electorale ale secțiilor de votare.

Alegerile pentru Adunarea Populară și funcția de Bașcan, în aceeași zi

Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor avea loc duminică, 15 noiembrie 2026.

În aceeași zi, în regiune va fi organizat și scrutinul pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Autonomiei Găgăuze.

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