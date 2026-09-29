Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a stabilit, prin tragere la sorți, ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot a doi candidați la funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia. Alexandr Stoianoglo a fost stabilit pe poziția a doua, iar Corneliu Dudnic – pe poziția a treia. Ordinea urmează să fie definitivată după înregistrarea tuturor candidaților, termenul-limită pentru depunerea documentelor fiind 6 octombrie.

Alexandr Stoianoglo, desemnat de un grup de cetățeni, va ocupa, preliminar, poziția a doua, iar Corneliu Dudnic, desemnat, de asemenea, de un grup de cetățeni, va fi pe poziția a treia. Cei doi intenționează să candideze independent.

Prima poziție îi revine lui Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

CEC urmează să decidă asupra înregistrării

Stoianoglo și Dudnic au depus pe 28 septembrie documentele necesare și listele de subscripție pentru înregistrarea în cursa electorală.

Potrivit legislației electorale, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei examinează dosarele depuse și decide asupra înregistrării candidaților în termen de șapte zile de la data primirii actelor. Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților se încheie pe 6 octombrie.

Cine mai este în cursa pentru fotoliul de Bașcan

Pentru funcția de Bașcan și-au anunțat intenția de a candida mai multe persoane. Printre acestea se numără primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, Petru Vlah, precum și Fiodor Gagauz, susținut de PSRM.

Cel mai recent, Partidul Popular Găgăuz l-a desemnat pe Ivan Câlcic drept candidat la alegerile din 15 noiembrie.

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De ce sunt organizate alegerile

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

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Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit CEC, pentru funcția de Bașcan poate candida un cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot care are cel puțin 35 de ani, a domicilia sau domiciliază în UTA Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoaște limbile română și găgăuză. Mandatul Bașcanului este de patru ani.

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