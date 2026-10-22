Locuitorii Autonomiei Găgăuze sunt așteptați pe 15 noiembrie la urne pentru a alege bașcanul regiunii și Adunarea Populară. 8 candidati sunt înscriși pentru cursa de guvernator - cine sunt și ce șanse au, discutăm joi, 22 octombrie cu Mihail Sirkeli, redactor-șef nokta.md și Ștefan Bejan, expert Watchdog.md.

Discutăm, de asemenea, ce influență mai are Ilan Șor în regiune, ce riscuri implică aceste alegeri și de ce sunt atât de importante.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe protv.md