Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de ieri mai multe hotărâri cu privire la alegerile din Autonomia Găgăuză din 15 noiembrie 2026. A fost constituit Consiliul Electoral Central al Găgăuziei format din 15 membri.

Potrivit CEC, au fost aprobate regulamentele cu privire la desemnarea și înregistrarea candidaților la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.

Astfel, documentele stabilesc condițiile de desemnare a candidaților, procedura de întocmire, prezentare și verificare a documentelor în vederea înregistrării candidaților desemnați de partide politice și blocuri electorale, precum și a candidaților independenți și a grupurilor de inițiativă.

A fost constituit Consiliul Electoral Central al Găgăuziei format din 15 membri

În cadrul ședinței, a fost constituit Consiliul Electoral Central al Găgăuziei format din 15 membri. În calitate de președinte interimar al Consiliului a fost numită Colesnic Svetlana. Consiliul se va întruni în prima ședință până la data de 19 septembrie 2026. CECG va constitui circumscripțiile electorale uninominale până la 21 septembrie 2026, consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi până pe 26 septembrie 2026, secțiile de votare până la 11 octombrie 2026 și birourile electorale ale secțiilor de votare până la 21 octombrie 2026.

Fiecare partid va primi 50 de mii de lei, iar bloc electoral, 10 mii de lei

De asemenea, Comisia a stabilit plafonul general de 36 144,09 lei ce poate fi virat în contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidatului la funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei. În contul „Fond electoral” poate fi virată și utilizată de concurenții electorali în cadrul alegerilor pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei suma de 3 122 416,28 lei. Cuantumul creditului fără dobândă la aceste alegeri a fost stabilit de 50 000 lei pentru fiecare partid politic și bloc electoral și 10 000 lei pentru fiecare candidat independent.

Totodată, CEC a constat admisibilă difuzarea publicității politice și electorale pe dispozitivele de publicitate fixă sau mobilă, în baza declarațiilor de intenție și a informațiilor cu privire la condițiile de oferire a spațiului publicitar în perioada electorală.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu cele pentru Adunarea Populară de la Comrat. Data a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală, după ce Adunarea Populară nu a reușit să o facă, din lipsă de cvorum.